La protesta ha avuto il suo manifesto in una lettera aperta, firmata dagli scrittori, contro l’editore conservatore Bollorè, accusato di promuovere idee reazionarie e di destra ascolta articolo

Ci sono anche l’acclamata romanziera punk femminista Virginie Despentes e il filosofo Bernard-Henri Lévy tra i 100 scrittori che hanno lasciato la casa editrice francese Grasset. Un addio volontario per protestare contro il proprietario della casa editrice, il miliardario conservatore Vincent Bolloré, accusato di promuovere idee reazionarie e di estrema destra. La protesta senza precedenti ha avuto il suo manifesto in una lettera aperta, firmata dagli scrittori, che hanno espresso la loro volontà di allontanarsi da Bolloré. “Ci ​​rifiutiamo di essere ostaggi in una guerra ideologica che cerca di imporre l'autoritarismo ovunque nella cultura e nei media”, hanno scritto. “Non vogliamo che le nostre idee, il nostro lavoro, siano di sua proprietà”.

Vincent Bolloré - ©Getty

Chi è Vincent Bolloré Industriale bretone, classe 1952, Bollorè è nel mondo degli affari dal 1970 diventando in poco tempo uno dei finanzieri più conosciuti al mondo. Ha iniziato la sua carriera nella cartiera di famiglia, ma negli anni successivi ha acquisito partecipazioni in aziende di vari settori, dai trasporti alle comunicazioni. Oggi è il principale azionista di Vivendi, una grossa azienda francese del settore delle telecomunicazioni, oltre ad avere tanti interessi industriali in vari paesi africani, dove possiede una vasta rete di infrastrutture, tra cui strade, ferrovie, acquedotti, porti e aeroporti. Il gruppo di Bolloré controlla anche CNews, canale che lo scorso anno è risultato il più visto in televisione. Esponenti della sinistra hanno attaccato il canale per aver dato spazio a voci reazionarie che, a loro dire, hanno contribuito all'ascesa dell'estrema destra. Bollorè ha sempre rigettato le accuse di conservatorismo anche durante un'audizione al Senato nel 2022 riferendo che il suo impero culturale miri a promuovere il soft power francese. Nello stesso momento, ha riferito anche che il suo gruppo è così vasto da includere tutte le opinioni. Quello che spaventa editori e scrittori indipendenti, è che un conglomerato eserciti un'influenza così enorme sulla produzione culturale. Approfondimento Frizziero: "Parlo a noi Millennials, così ingiustamente nostalgici"