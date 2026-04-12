Lo scrittore chioggiotto, classe 1987, è al suo quarto romanzo. "La via delle stelle", edito da nottetempo, racconta le vicende di una coppia di trentenni tra ricerca di identità, fallimento e perdita. "Il mio protagonista non vuole avere una portata universale, ma sperimenta il senso di insoddisfazione che accomuna molti della mia generazione. Invece di paragonarci in negativo ai nostri genitori, dovremmo accettare di essere qualcosa di diverso e lottare per quello che non ci piace", dice Frizziero