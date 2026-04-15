La sparatoria è avvenuta intorno alle 13.30 locali nella scuola media Ayser Calik nel quartiere di Onikisubat a Kahramanmaras, nel sud est del Paese. Ad aprire il fuoco in due aule sarebbe stato uno studente dello stesso istituto, che poi è stato arrestato. Le vittime sarebbero tre studenti e una insegnante. Alcuni dei feriti sarebbero in gravi condizioni

Alcune persone sono morte e diverse sono rimaste ferite a causa di una sparatoria avvenuta in una scuola media nel sud est della Turchia, in provincia di Kahramanmaras. Secondo l'emittente Ntv, una persona armata avrebbe aperto il fuoco in un'aula della scuola e sarebbe già stata arrestata. Il governatore locale Mukerrem Unluer ha confermato che ci sono delle vittime. La sparatoria è avvenuta alle 13:30 ora locale. Ieri un individuo armato era entrato in una scuola superiore sempre nel sud est della Turchia e aveva iniziato a sparare, ferendo 16 persone, prima di togliersi la vita.