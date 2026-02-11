Offerte Sky
Canada, strage in una scuola: 10 vittime e 27 feriti. Morto anche l'attentatore

Mondo

Strage in una scuola canadese avvenuta martedì: è salito a 10 il numero delle vittime, compreso l’attentatore. 27 i feriti, due di loro versano in gravi condizioni

ascolta articolo

Il bilancio provvisorio è di nove morti e 27 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in Canada avvenuta in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita. Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne Rocciose. Secondo i media canadesi l'assassino era una donna, la polizia ha identificato l’aggressore ma ha rifiutato di fornire dettagli sull'identità del sospettato. 

L’allarme

L’allarme per un "active shooter" era stato lanciato nel primo pomeriggio, facendo scattare il lockdown dell’istituto. Durante la perquisizione della scuola la polizia ha trovato sei persone uccise a colpi d'arma da fuoco, una settima, trovata già in gravi condizioni, è morta durante il trasporto in ospedale. Separatamente la polizia ha trovato altri due cadaveri a Tumbler Ridge, in un'abitazione a che si ritiene sia "collegata all'incidente". Gli agenti stanno perquisendo altre abitazioni e proprietà nella comunità per verificare se ci siano altri siti collegati all'incidente.

Il messaggio di Carney

Il primo ministro canadese Mark Carney si è dichiarato "devastato" dalla "terribile sparatoria" avvenuta martedì nella Columbia Britannica, una remota regione nell'ovest del Paese. "Mi unisco ai canadesi nell'esprimere le mie condoglianze a coloro le cui vite sono state cambiate per sempre oggi e nel rendere omaggio al coraggio e all'altruismo dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini", ha aggiunto Carney in un messaggio su X. Le sparatorie di massa non sono frequenti in Canada, questa è la seconda nella Columbia Britannica in meno di un anno. Nell'aprile 2015 undici persone erano state uccise a Vancouver: un uomo aveva investito con il suo camion una folla che celebrava un festival culturale filippino. 

Il premier della British Columbia, David Eby, ha parlato di un atto "inimmaginabile". Tumbler Ridge, che conta circa 2.400 abitanti, si trova a oltre 1.100 chilometri a nord di Vancouver. La municipalità ha dichiarato di non trovare "parole sufficienti per descrivere il dolore" che ha colpito la comunità. 

