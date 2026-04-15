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Papa Leone XIV oggi in Camerun, il programma del viaggio apostolico

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Oggi Prevost giunge in Camerun: è il terzo Pontefice a farlo, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, in visita rispettivamente nel 1985 e nel 2009. Oltre all’incontro con i principali esponenti politici del Paese, come il presidente Paul Biya, il Santo Padre visiterà anche l’orfanotrofio Ngul Zamba nella capitale e i centri di Bamenda e Douala

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Nuova tappa nel viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa: nella giornata di oggi il Pontefice arriva in Camerun, Paese dove secondo diverse stime i cattolici sono tra il 28% e il 38%. Il Santo Padre si tratterrà nel Paese per meno di 72 ore ma sono diversi gli incontri e gli eventi in programma nella capitale e nelle altre città. Leone XIV è il terzo Papa a mettere piede in Camerun: il primo fu Giovanni Paolo II, che vi fece tappa nell’agosto del 1985 durante il suo lunghissimo pellegrinaggio in Africa, e Benedetto XVI, che invece giunse a Yaoundé nel marzo del 2009.

Gli incontri istituzionali e la visita all’orfanotrofio

Il primo incontro che Papa Leone XIV ha in programma è con il presidente del Camerun, Paul Biya, al Palazzo Presidenziale di Yaoundé: il novantaduenne leader dello Stato africano è in carica dal 1982 e l’anno scorso è stato rieletto per l’ottava volta nonostante le proteste dell’opposizione. A seguire è previsto l’incontro del Santo Padre con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico presente in Camerun. La giornata si conclude con la visita dell’orfanotrofio Ngul Zamba, nel quartiere di Nlongkak a Yaoundé: la struttura è uno degli storici punti di riferimento della capitale per l'accoglienza e l'educazione di bambini orfani e minori in condizioni di grave vulnerabilità sociale. Oltre a fornire vitto e alloggio, l'orfanotrofio si impegna a garantire ai bambini l'accesso all'istruzione e alle cure sanitarie di base.

Pope Leo XIV visits the nursing home of the Little Sisters of the Poor in Annaba, Algeria, on April 14, 2026, on the second day of an 11-day apostolic journey to Africa. ANSA/PRESS OFFICE SANTA SEDE

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Nelle zone difficili

Domani, giovedì 16 aprile, Papa Leone XIV sarà a Bamenda, uno dei centri più importanti del Camerun nord-occidentale, a 370 chilometri dalla capitale: da anni quest’area al confine con la Nigeria, di lingua anglofona mentre il resto del Paese è francofono, è dilaniata dal conflitto in corso tra il governo e gli “Amba Boys”, combattenti indipendentisti che chiedono di formare un proprio Stato. Un conflitto che ha riguardato direttamente anche la Chiesa cattolica, che si è spesso prodigata per far dialogare le parti ma che ha visto anche diversi sacerdoti rapiti dai separatisti. Nella giornata seguente, invece, il Papa sarà a Douala, capitale economica del Camerun e città più popolosa del Paese. Nel corso della giornata il Papa celebrerà la messa al Japoma Stadium, capace di ospitare quasi 50 mila persone, e poi sarà all’ospedale cattolico di San Paul. Nella mattinata di sabato 18 aprile Papa Leone XIV volerà da Yaoundé a Luanda, capitale dell’Angola, per proseguire il suo viaggio apostolico.

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