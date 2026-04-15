Papa Leone XIV oggi in Camerun, il programma del viaggio apostolico

Oggi Prevost giunge in Camerun: è il terzo Pontefice a farlo, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, in visita rispettivamente nel 1985 e nel 2009. Oltre all’incontro con i principali esponenti politici del Paese, come il presidente Paul Biya, il Santo Padre visiterà anche l’orfanotrofio Ngul Zamba nella capitale e i centri di Bamenda e Douala ascolta articolo

Nuova tappa nel viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa: nella giornata di oggi il Pontefice arriva in Camerun, Paese dove secondo diverse stime i cattolici sono tra il 28% e il 38%. Il Santo Padre si tratterrà nel Paese per meno di 72 ore ma sono diversi gli incontri e gli eventi in programma nella capitale e nelle altre città. Leone XIV è il terzo Papa a mettere piede in Camerun: il primo fu Giovanni Paolo II, che vi fece tappa nell’agosto del 1985 durante il suo lunghissimo pellegrinaggio in Africa, e Benedetto XVI, che invece giunse a Yaoundé nel marzo del 2009.

Gli incontri istituzionali e la visita all’orfanotrofio Il primo incontro che Papa Leone XIV ha in programma è con il presidente del Camerun, Paul Biya, al Palazzo Presidenziale di Yaoundé: il novantaduenne leader dello Stato africano è in carica dal 1982 e l’anno scorso è stato rieletto per l’ottava volta nonostante le proteste dell’opposizione. A seguire è previsto l’incontro del Santo Padre con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico presente in Camerun. La giornata si conclude con la visita dell’orfanotrofio Ngul Zamba, nel quartiere di Nlongkak a Yaoundé: la struttura è uno degli storici punti di riferimento della capitale per l'accoglienza e l'educazione di bambini orfani e minori in condizioni di grave vulnerabilità sociale. Oltre a fornire vitto e alloggio, l'orfanotrofio si impegna a garantire ai bambini l'accesso all'istruzione e alle cure sanitarie di base. Leggi anche Papa in Algeria: "Dio straziato dalle guerre, non sta coi prepotenti"