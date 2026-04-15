La principale compagnia aerea della Nuova Zelanda, Air New Zealand, ha annunciato che dal 18 maggio i passeggeri della classe economy potranno prenotare delle cuccette sui voli a lungo raggio, disponibili esclusivamente su alcune tratte tra Auckland e New York. Le cuccette saranno acquistabili da maggio per i viaggi a partire da novembre 2026. Si tratta di sei posti letto ricavati nel corridoio di un Boeing 787-9 Dreamliner, disposti a castello.

Come funzionano le cuccette



Le cuccette, chiamate Skynest, potranno essere utilizzate solo dai passeggeri a partire dai 15 anni di età e per un massimo di quattro ore durante il volo. Per accedervi sarà necessario acquistare il biglietto economy e pagare un supplemento di circa 250 euro. Il servizio sarà organizzato inizialmente in due turni: al termine del primo turno di 4 ore, il personale sveglierà i passeggeri, sostituirà la biancheria e preparerà lo spazio per il gruppo successivo. Ogni cuccetta è dotata di tenda per la privacy, luce da lettura, prese usb e un kit con mascherina per gli occhi, prodotti per la cura della pelle e tappi per le orecchie. Lo spazio è ridotto: sarà possibile solo stare sdraiati. L’amministratore delegato Nikhil Ravishankar ha sottolineato che, per un Paese isolato come la Nuova Zelanda, soluzioni di questo tipo sono “fondamentali” per rendere più sostenibili i viaggi di lunga durata.



Regole per le famiglie



Come precisato dalla compagnia, i bambini sotto i 12 anni devono essere sempre accompagnati in cabina: se nel gruppo di viaggio sono presenti due adulti, uno può utilizzare lo Skynest mentre l’altro resta in cabina con il minore. L’accesso “è consentito anche ai passeggeri che necessitano di assistenza speciale, ma la soluzione potrebbe non essere adatta a tutti”. Per utilizzare lo Skynest “in sicurezza è necessario essere in grado di entrare e uscire autonomamente dalla cuccetta, oppure con l’aiuto di un proprio accompagnatore, se presente”. L’introduzione delle cuccette rientra in una strategia con cui Air New Zealand punta a offrire più comfort anche ai passeggeri della classe economy. La compagnia propone già lo Skycouch, una fila di tre sedili reclinabili che permette di stendersi, mentre le classi superiori offrono poltrone completamente reclinabili, simili a un letto.