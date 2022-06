Air New Zeland introdurrà le cuccette in Economy per dormire in volo

Dopo anni di sondaggi, analisi di mercato e calcolo degli spazi la compagnia aerea neozelandese Air New Zealand ha annunciato che sarà la prima, nel 2024, a permettere anche ai viaggiatori in Economy di dormire in una cuccetta durante i voli a lunga percorrenza. L’opzione, ovviamente a pagamento, si chiamerà Skynest (ovvero “nido del cielo”) e si troverà sui Boeing 787 Dreamliner riconfigurati con nuovi settori Business, Premium economy ed Economy.

Sei cuccette prenotabili per massimo 4 ore

Le cuccette, in tutto sei, si troveranno nella seconda metà dell’aereo e sfrutteranno l’area che solitamente è adibita al riposo degli assistenti di volo. Il servizio sarà disponibile sui voli più lunghi: ad esempio Auckland-New York che dura 17 ore o Auckland-Chicago che ne dura 15. Il posto letto però non potrà essere prenotato per tutta la durata del volo: per offrir l’opportunità al maggior numero di clienti possibile, la compagnia ha stabilito che ogni cuccetta potrà essere riservata dal passeggero per un massimo di 4 ore. Ancora non si sa quanto costerà il servizio, ma sicuramente comporterà un sovrapprezzo rispetto al costo del biglietto base.