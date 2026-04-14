Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Colombia, gli ippopotami di Pablo Escobar potrebbero essere abbattuti. Le ragioni

Mondo
©Getty

La misura è stata pensata per contenere la riproduzione non controllata degli animali importanti negli anni Ottanta dall'Africa per volere del narcotrafficante. Secondo il ministero dell'Ambiente, circa 80 ippopotami potrebbero essere abbattuti, dopo il fallimento dei tentativi di trasferimento all'estero e le difficoltà legate ai costi e alla gestione della sterilizzazione

ascolta articolo

Il governo della Colombia ha annunciato che potrebbe ricorrere all'eutanasia per contenere la riproduzione incontrollata degli ippopotami introdotti nel Paese negli anni Ottanta dal narcotrafficante Pablo Escobar per il suo zoo privato, l'Hacienda Nápoles. Gli animali, importati dall'Africa, si sono moltiplicati fino a superare i 200 esemplari e rappresentano oggi una minaccia per gli ecosistemi locali. Secondo il ministero dell'Ambiente, circa 80 ippopotami potrebbero essere abbattuti, dopo il fallimento dei tentativi di trasferimento all'estero e le difficoltà legate ai costi e alla gestione della sterilizzazione.

Le ragioni del governo

La ministra Irene Vélez ha spiegato in una conferenza stampa che la popolazione potrebbe raggiungere i 500 esemplari entro il 2030, con rischi concreti per specie autoctone come lamantini e tartarughe fluviali. "Abbiamo due opzioni principali: il trasferimento o l'eutanasia", ha dichiarato Vélez, precisando che quest'ultima è una misura tecnica già adottata in altri contesti quando non esistono alternative praticabili. Una terza ipotesi, il confinamento, consentirebbe solo di limitare l'espansione senza ridurre il numero degli animali, comportando però costi elevati per lo Stato. Il governo ha avviato contatti con diversi Paesi per il trasferimento degli esemplari, ma finora senza esito. 

 

Potrebbe interessarti

Specie aliene, lo strano caso degli ippopotami di Pablo Escobar

Mondo: Ultime notizie

Russia, attacco ucraino con droni nel Lipetsk: una donna morta. LIVE

live Mondo

Un raid ha colpito la città di Ielets, nella Russia occidentale, causando la morte di una donna....

Iran, nave cinese sfida blocco Hormuz. Cina: Mossa Usa irresponsabile

live Mondo

La petroliera "Rich Starry" battente bandiera Malawi sta uscendo dal Golfo dopo aver passato lo...

Casa Bianca, Trump ordina McDonald's e offre 100 dollari alla rider

Mondo

Il presidente statunitense ha inscenato una consegna DoorDash della nota catena di fast food...

Turchia, suicida lo studente che ha sparato in una scuola: 16 feriti

Mondo

Secondo quanto emerso, un giovane ha aperto il fuoco in una scuola superiore turca situata a...

Terremoto in Nevada, scossa di magnitudo 5.7 a Silver Spring

Mondo

Il sisma è avvenuto alle 18:29 ora locale, le 3:29 in Italia, ed è stato nettamente avvertito dai...

Mondo: I più letti