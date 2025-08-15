Specie aliene, lo strano caso degli ippopotami di Pablo Escobar

Una delle più insolite storie di invasione di specie aliene in un ecosistema si arricchisce di un capitolo interessante. I quattro ippopotami liberati dalla tenuta del narcotrafficante si sono ambientati molto bene tra le acque dolci della foresta colombiana, e si sono riprodotti arrivando a 200 esemplari. Dopo diversi tentativi falliti di contenerne la diffusione, l’ultima speranza è il Re del ferro, l’uomo più ricco d’India