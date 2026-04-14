La sospensione del rinnovo automatico dell’accordo è stata accolta positivamente dai partiti politici italiani.

"Buona scelta, utile, ed è anche onestamente una risposta a quello che sta succedendo anche ai militari italiani delle forze Unifil in Libano. Speriamo di tornare presto alla normalità nelle relazioni", ha commentato il vice segretario di Azione e componente della commissione Difesa della Camera, Ettore Rosato.

"La sospensione del memorandum sulla difesa tra Italia e Israele è una scelta giusta e la sosteniamo”, ha affermato il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. “Abbiamo una visione europeista e crediamo che l'Europa debba riformarsi e rafforzarsi per tornare a esercitare un ruolo geopolitico forte e autorevole: non può restare spettatrice mentre la crisi in Medio Oriente rischia di allargarsi e di colpire duramente le nostre economie. Serve - ha aggiunto Lupi - il coraggio di mettere in campo ogni pressione politica e diplomatica necessaria per fermare la guerra in Iran e Libano".

Il deputato di Avs Marco Grimaldi, dal canto suo, ha chiesto un’informativa urgente in Aula. “È stato rinnovato e poi sospeso? Non rinnovato fino alla fine di quei crimini? Venite in Aula a spiegare", ha detto rivolgendosi a Meloni e Crosetto. Grimaldi ha poi espresso soddisfazione per la sospensione dell’accordo: “Era ora!”, ha commentato, aggiungendo che si tratta di “un primo passo che ci ricorda che le cose si cambiano cambiandole. Questa è la prima vittoria della generazione Gaza".