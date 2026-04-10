L’aggressore è stato identificato dalle autorità di Fort Myers, in Florida, come un immigrato di Haiti. L’uomo, che prima dell’omicidio aveva cercato di rubare dei soldi da un bancomat in una stazione di servizio, ha poi preso a martellate l’impiegata uccidendola. Il presidente Usa ha condiviso il video accusando Joe Biden per le sue politiche migratorie e per aver concesso lo "status di protezione temporanea” ai cittadini haitiani ascolta articolo

Un uomo haitiano ha colpito a morte con un martello una donna fuori da un minimarket in Florida. Le immagini della brutale aggressione sono state riprese da una telecamera di sorveglianza all'esterno di un distributore di benzina a Fort Myers e sono state condivise su Truth dal presidente americano Trump. Il capo della Casa Bianca ha diffuso il video portando il caso, avvenuto il 2 aprile, all’attenzione della cronaca nazionale e non solo. Un modo per accendere nuovamente i fari sul tema dell’immigrazione e per attaccare il suo predecessore Joe Biden che, afferma Trump nel post social, ha “concesso protezioni umanitarie agli haitiani”.

Cosa è successo Stando a quanto riportato dalla Cnn, l’aggressore, che al momento dell’intervento delle autorità non aveva con sé i documenti, è stato identificato come Rolbert Joachin, 40 anni, emigrato negli Usa da Haiti. Il filmato, che ha immortalato momenti shock dell’aggressione, mostra l’uomo mentre colpisce l'impiegata del distributore di benzina con un martello fino ad ucciderla. Secondo la stampa locale il killer è un senzatetto che aveva tentato di prelevare contanti da un bancomat situato all'interno della stazione di servizio e, non essendovi riuscito, aveva minacciato la donna per farsi consegnare il denaro prima di colpirla. La polizia di Fort Myers ha condiviso su Facebook le foto dell'aggressore, assicurando ai cittadini che è stato arrestato con l'accusa di omicidio.

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