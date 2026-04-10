Italiano in carcere Usa per commercio di munizioni verso la Russia

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Commercio di munizioni verso la Russia, uomo italiano in carcere negli Usa

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Ipa/Ansa

Si chiama Manfred Gruber ed è un cittadino altoatesino, commerciante d’armi. È stato arrestato a ottobre 2025 e da allora è detenuto nel carcere di Brooklyn: è accusato di aver esportato illegalmente munizioni del valore di 540mila dollari verso la Russia attraverso il Kirghizistan. Un suo presunto socio kirghizo, con la stessa accusa, lo scorso gennaio è stato condannato a 39 mesi di reclusione

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Un uomo italiano si trova in carcere negli Usa per commercio illegale di munizioni. Si tratta del commerciante di armi altoatesino Manfred Gruber che, con l'accusa di aver esportato illegalmente munizioni per 540.000 dollari tramite il Kirghizistan verso la Russia, è ora detenuto in un carcere federale statunitense. Durante una prima udienza il cittadino italiano si è dichiarato colpevole. A confermarlo è stato il Dipartimento di giustizia americano, dopo la notizia uscita sui giornali bolzanini Tageszeitung e Alto Adige. 

Manfred Gruber, il commerciante d'armi arrestato in Usa
Manfred Gruber, il commerciante d'armi arrestato in Usa - ©Ansa

Gruber arrestato a ottobre 2025

Nonostante ne sia stata data notizia solo ora, Gruber era stato già arrestato lo scorso ottobre 2025 mentre si stava recando a una fiera di settore a Washington. Da allora è rimasto recluso nel carcere di Brooklyn in attesa di giudizio. “I crimini di Gruber hanno contribuito a sostenere una guerra sanguinosa che ha causato innumerevoli vittime”, ha dichiarato il vice procuratore generale per la sicurezza nazionale John A. Eisenberg. “La Divisione per la sicurezza nazionale (Nsd) è impegnata a chiamare in causa coloro che convogliano illegalmente armi e munizioni verso la macchina bellica russa”. Il procuratore newyorkese per il Distretto Orientale Joseph Nocella ha poi sottolineato che "l'imputato ha utilizzato diverse società per occultare il suo piano volto a inviare munizioni di tipo militare in Kirgisistan, prima che venissero riesportate in Russia per sostenere il suo sforzo bellico".

Presunto socio già condannato

Un presunto socio in affari del Kirghizistan lo scorso gennaio era già stato condannato a 39 mesi di reclusione con la stessa accusa. "Manfred Gruber ha messo a rischio numerose vite fornendo illegalmente alla Russia munizioni di fabbricazione americana e di tipo militare per un valore di centinaia di migliaia di dollari, al fine di sostenerne l'offensiva bellica in Ucraina", ha dichiarato Roman Rozhavsky, vicedirettore della Divisione spionaggio e controspionaggio dell'Fbi. “L’ammissione di colpevolezza dimostra le gravi conseguenze della violazione delle limitazioni sulle esportazioni statunitensi e l'impegno dell'Fbi nel perseguire chi alimenta illegalmente gli sforzi bellici dei nostri avversari stranieri - ha continuato Rozhavsky - Continueremo a lavorare con i nostri partner nelle forze dell'ordine e nel settore privato per salvaguardare la nostra sicurezza nazionale, impedendo che le forniture militari di fabbricazione americana finiscano nelle mani di stati ostili”. 

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