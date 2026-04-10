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Guerra in Ucraina, cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa

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Putin ha annunciato un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa in Ucraina, dall'11 al 12 aprile 2026. Il Cremlino ha ordinato ai ministri della Difesa e allo Stato Maggiore di sospendere i combattimenti su tutti i fronti. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina agirà di conseguenza: "Le persone hanno bisogno di una Pasqua senza minacce".

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