Guerra in Ucraina, cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa

Putin ha annunciato un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa in Ucraina, dall'11 al 12 aprile 2026. Il Cremlino ha ordinato ai ministri della Difesa e allo Stato Maggiore di sospendere i combattimenti su tutti i fronti. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina agirà di conseguenza: "Le persone hanno bisogno di una Pasqua senza minacce".