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Terremoto nelle Filippine, sale il bilancio delle vittime

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È salito a 46 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito lunedì l'isola di Mindanao, nel sud delle Filippine. Migliaia di persone sono state sfollate e centinaia di edifici e infrastrutture hanno subito danni. Le squadre di soccorso continuano a cercare i dispersi tra le macerie nonostante le numerose scosse di assestamento.

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