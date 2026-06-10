Terremoto nelle Filippine, sale il bilancio delle vittime

È salito a 46 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito lunedì l'isola di Mindanao, nel sud delle Filippine. Migliaia di persone sono state sfollate e centinaia di edifici e infrastrutture hanno subito danni. Le squadre di soccorso continuano a cercare i dispersi tra le macerie nonostante le numerose scosse di assestamento.
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