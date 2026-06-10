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Mondiali, arbitro escluso da Usa accolto da eroe in Somalia

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L'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan è stato accolto da sostenitori e autorità al suo rientro a Mogadiscio dopo essere stato respinto dagli Stati Uniti. Designato per i Mondiali di calcio, Artan non ha potuto entrare nel Paese ospitante dopo una decisione delle autorità statunitensi legata a presunti motivi di sicurezza.

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