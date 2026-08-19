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Pechino, oltre 3mila robot in mostra alla World Conference

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A Pechino ha aperto la World Robot Conference 2026, con oltre 300 aziende cinesi e internazionali e più di 3mila prodotti innovativi. Tra robot umanoidi che ballano e si sfidano nelle arti marziali e sistemi destinati alla logistica, la manifestazione presenta gli ultimi sviluppi della robotica e dell’intelligenza artificiale.

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