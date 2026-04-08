La Grecia vieterà l'accesso ai social ai minori di 15 anni dal 2027

La misura

“Abbiamo deciso di procedere con una misura difficile ma necessaria: vietare l'accesso ai social network ai minori di 15 anni”, ha spiegato il primo ministro greco, precisando che la legge sarà votata quest'estate e il divieto entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. "La Grecia sarà tra i primi Paesi ad adottare questa iniziativa", ha sottolineato Mitsotakis. "Il nostro obiettivo è spingere anche l'Ue in questa direzione", ha aggiunto. Rivolgendosi ai minori interessati dal divieto, il premier greco ha affermato: "Ora sono sicuro che molti di voi più piccoli si arrabbieranno con me; se avessi la vostra età forse mi sentirei allo stesso modo, ma il nostro ruolo non è quello di essere compiacenti".