Usa, chi potrebbe licenziare Donald Trump dopo Pam Bondi e Kristi Noem

Il 2 aprile è arrivata la notizia del licenziamento della procuratrice generale statunitense. Meno di un mese prima il presidente Usa aveva silurato la segretaria alla Sicurezza nazionale. Ma la pulizia di Trump all’interno della sua amministrazione potrebbe non essere finita: a rischio anche Tulsi Gabbard, Pete Hegseth e Karoline Leavitt

I licenziamenti di Donald Trump all’interno della sua amministrazione potrebbero non fermarsi. "È molto arrabbiato, sposterà altre persone", ha riferito a Politico una fonte vicina al presidente Usa. La notizia del licenziamento della procuratrice generale statunitense Pam Bondi è arrivata il 2 aprile, a meno di un mese dalla cacciata di un’altra fedelissima di Trump, la segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem . Le voci sui siluramenti giravano da settimane e questo rimpasto dell'entourage della Casa Bianca, secondo gli esperti di politica americana, potrebbero essere il modo del presidente di rispondere a tutti i sondaggi che lo vogliono in discesa.

A rischio Hegseth, Patel e Leavitt

Gli ambienti vicini a Trump sono convinti che i licenziamenti non si fermeranno qua. Per questo le piattaforme di scommesse politiche hanno già iniziato a lavorare sui possibili nomi su cui puntare. Come riporta Newsweek, sui mercati Kalshi la direttrice dell'intelligence nazionale Tulsi Gabbard ha il 78% di probabilità di restare fino a fine anno: Trump però, stando alle fonti, non avrebbe gradito la sua deposizione davanti alla commissione del Congresso, quando non aveva condannato le parole di Joe Kent, l'ex capo del controterrorismo che si è dimesso dopo aver accusato pubblicamente Trump di aver scatenato la guerra contro l'Iran senza che ci fosse una reale minaccia nucleare. Per i sondaggi, invece, le probabilità di restare fino a fine anno per il capo del Pentagono Pete Hegseth e il direttore dell'Fbi Kash Patel si fermano al 71%. Ma su Polymarket crescono le puntate su un'uscita anticipata di Patel già entro l'estate: l'uomo è accusato di utilizzare il jet dell'agenzia per viaggi personali con la sua fidanzata. Anche la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt è finita nel mirino del presidente, che ne ha criticato pubblicamente il lavoro: "Stai facendo un lavoro orrendo", le ha detto durante una conferenza stampa nello Studio Ovale con un tono

che a molti è apparso a metà tra lo scherzoso e il minaccioso. Leavitt, incinta del secondo figlio, dovrebbe lasciare nelle prossime settimane l'incarico in congedo, ma non è escluso che l'avvicendamento avvenga prima e in modo più traumatico.