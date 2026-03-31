Meta e Google diffidate in Indonesia per violazione divieto social

Giacarta ha emesso lettere di citazione nei confronti dei due giganti del web sostenendo che non abbiano rispettato il divieto di utilizzo per gli under 16 anni entrato in vigore lo scorso fine settimana: lo ha annunciato la ministra delle Comunicazioni, Meutya Hafid
L'Indonesia ha inviato diffide formali a Google e Meta per aver "violato" il divieto di utilizzo dei social ai minori di 16 anni. "Il governo sta inviando lettere di citazione" a Meta e Google che "hanno violato la legge indonesiana", ha dichiarato la ministra delle Comunicazioni Meutya Hafid in un video pubblicato su Instagram.
Il governo indonesiano sta inviando delle lettere di citazione
Le diffide sono state emesse "nell'ambito dell'applicazione di sanzioni amministrative, in conformità con le normative vigenti", ha aggiunto la ministra. L'Indonesia ha imposto il divieto dal 28 marzo, citando le minacce di pornografia, cyberbullismo, frodi e dipendenza; il divieto riguarda 70 milioni di minori su una popolazione di 284 milioni. Per Hafid non ci sarà "spazio per compromessi. Ci concentreremo sulla collaborazione con le piattaforme disposte a rispettare l'Indonesia e le leggi per la tutela dei minori. Comprendiamo che non sia facile, visto siamo uno dei paesi più attivi nel digitale, con una media di 7-8 ore di utilizzo di internet al giorno".
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