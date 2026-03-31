Haiti, nuovo attacco di una banda criminale: almeno 70 morti

L'assalto è avvenuto a Jean-Denis, nel comune di Petite-Rivière de l'Artibonite, una delle zone agricole più importanti del Paese. Come ha riferito la polizia haitiana, l'attacco sarebbe stato sferrato dalla fazione Gran Grif, una delle due principali gang del Paese, già dichiarata come organizzazione terrorista dagli Usa. Almeno 30 persone sono rimaste ferite e quasi 6.000 abitanti sono sfollati

Almeno 70 persone sono morte a seguito di un attacco da parte di una banda criminale ad Haiti. L'assalto è avvenuto a Jean-Denis, una piccola località nel comune di Petite-Rivière de l'Artibonite, una delle zone agricole più importanti del Paese. Come ha riferito la polizia haitiana in una nota, l'attacco sarebbe stato sferrato dalla fazione Gran Grif, una delle due principali gang insieme a Viv'Ansamm, che semina il terrore nell'isola ed è già stata dichiarata come organizzazione terrorista dagli Usa. Secondo il gruppo Collectif Défenseurs Plus, nell'attacco sono anche rimaste ferite almeno 30 persone e quasi 6.000 abitanti sono stati costretti a fuggire dalle proprie case. Dopo aver preso il controllo della zona, la polizia è attualmente impegnata nelle ricerche dei responsabili.