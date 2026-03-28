In carcere anche l'ex ministro degli Interni Ramesh Lekhak. La rivolta giovanile anticorruzione aveva causato 77 morti e portato al crollo del governo. Un rapporto ufficiale accusa le autorità di negligenza, mentre il nuovo ministro Gurung parla di "inizio della giustizia" ascolta articolo

L'ex primo ministro del Nepal, KP Sharma Oli, e l'ex ministro degli Interni, Ramesh Lekhak, sono stati arrestati con l'accusa di coinvolgimentoi nella violenta repressione delle proteste avvenute lo scorso settembre. Gli arresti arrivano all'indomani del giuramento del nuovo premier Balendra Shah e del suo gabinetto, insediatisi dopo le prime elezioni successive alla rivolta del 2025 che avevano portato alla caduta del governo guidato da Oli.

La rivolta giovanile e il bilancio delle vittime L'8 e 9 settembre 2025 il Nepal è stato scosso da una massiccia rivolta giovanile anticorruzione, esplosa inizialmente per un breve blocco dei social media e poi alimentata dal malcontento per le difficoltà economiche. Almeno 77 persone sono state uccise nei due giorni di disordini: 19 giovani sono morti già nella prima giornata di proteste, mentre il giorno successivo le violenze si sono diffuse in tutto il Paese. Parlamento e uffici governativi sono stati incendiati, provocando il crollo del governo.