Già in passato il suo nome aveva sollevato dubbi sul piano diplomatico. La candidatura ad ambasciatore degli Stati Uniti in Malesia, annunciata da Donald Trump il 9 luglio 2025, era stata accolta con scetticismo da diversi osservatori internazionali, anche per il contesto delicato dei rapporti tra Washington e Kuala Lumpur, segnati dalle ricadute della guerra a Gaza e dalle tensioni commerciali legate ai dazi. A pesare erano stati anche alcuni suoi post, come “If you don’t stand with Israel, you stand with terrorists” (“Se non stai con Israele, stai con i terroristi”). Adams, però, respinge l’idea di interpretare un personaggio: "Questo non è un personaggio... Non è uno scherzo. Non è trolling. Chiunque pensi che questo non sia io, che io non mangi bistecche, che io non beva birra nazionale ghiacciata, che io non respinga la birra woke, si sbaglia. Si sbaglia completamente". Tra merchandising “Alpha Male”, storytelling iper-maschile e continua autopromozione, Adams resta una figura divisiva ma ormai ben riconoscibile nel panorama politico e digitale conservatore.

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