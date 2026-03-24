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Iran, Trump scommette su Ghalibaf: è lui l’uomo per il dopo-regime?

Luciana Grosso

Ispi
Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano - Getty

Il confronto tra Washington e Teheran sui negoziati resta avvolto nell’incertezza, tra versioni opposte e segnali contraddittori. Tra indiscrezioni e smentite, prende quota il nome di Mohammad Bagher Ghalibaf come possibile mediatore iraniano. Ma il contesto interno della Repubblica islamica e la sfiducia verso bli Stati Uniti complicano ogni scenario

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