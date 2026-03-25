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Usa, democratica Emily Gregory vince a Mar-a-Lago: battuto il candidato di Trump

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©Getty

La vittoria non cambia il controllo della maggioranza repubblicana nella Camera della Florida, ma può dare una spinta al partito in vista delle elezioni di metà mandato

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La democratica Emily Gregory ha vinto le elezioni suppletive in Florida in un distretto che include anche Mar-a-Lago, località che ospita la tenuta di Donald Trump. A riportarlo è la Cnn. Gregory ha battuto il repubblicano Jon Maples, candidato appoggiato dall'attuale presidente Usa. Le elezioni speciali hanno riguardato un seggio alla Camera dello Stato. 

Un segnale in vista delle elezioni di metà mandato

La vittoria di Gregory non cambia il controllo della maggioranza repubblicana nella Camera della Florida, ma può dare una spinta al partito in vista delle elezioni di metà mandato. I democratici infatti potrebbero provare a infliggere un pesante colpo alla supremazia repubblicano che da anni vige in Florida, Stato conquistato con facilità da Trump nel 2024. Con esperienza nella sanità pubblica e nella salute mentale, ora responsabile di un centro fitness per mamme post-parto, Gregory è alla sua prima candidatura. "I risultati inviano un chiaro messaggio: la gente in Florida vuole muoversi verso una nuova direzione, una in cui i leader si concentrano sul ridurre i costi e aiutare le famiglie che lavorano", ha detto. "Quando abbiamo iniziato, nessuno credeva fosse possibile. Pensavano che fossimo pazzi. Conosco la mia comunità e so che merita di meglio. Merita un leader che si batte", ha aggiunto rivolgendosi ai suoi sostenitori.

 

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