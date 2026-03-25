Giuria California, Meta e Google responsabili per dipendenza da social

La denuncia è partita da Kaley G. M., che ha attribuito a YouTube e Instagram un ruolo nella sua depressione infantile. La giovane riceverà 3 milioni di dollari di risarcimento in un verdetto destinato a segnare l'industria tech ascolta articolo

Una giuria di Los Angeles ha stabilito che Meta e Google hanno responsabilità nella dipendenza dai social media tra i giovani. Il verdetto arriva nell'ambito del processo avviato dopo la denuncia di Kaley G. M., una ventenne californiana che ha raccontato come, durante l'infanzia, l'uso di YouTube (di proprietà Google) e Instagram (di proprietà Meta) abbia contribuito a innescare depressione e pensieri suicidi.

Un risarcimento di 3 milioni di dollari La giovane che ha avuto la meglio contro Meta e Google nel processo californiano riceverà un risarcimento di 3 milioni di dollari. La giuria ha stabilito l'indennizzo in un verdetto considerato storico, destinato a influenzare il modo in cui l'industria tecnologica affronta la responsabilità legale legata alla salute mentale dei giovani utenti. Potrebbe interessarti Meta, multa di 375 milioni per non aver protetto i minori