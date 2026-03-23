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Morto a 43 anni Leonid Radvinsky, il proprietario di OnlyFans

Mondo

A darne la notizia è la stessa azienda. “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Leo Radvinsky. Leo si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro”, ha dichiarato un portavoce di OnlyFans

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È morto a 43 anni Leonid Radvinsky, proprietario di OnlyFans, la piattaforma nota soprattutto per i contenuti erotici a pagamento. Secondo quanto riporta Reuters, ha combattuto contro il cancro. A darne la notizia è la stessa azienda: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Leo Radvinsky. Leo si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro”, ha dichiarato un portavoce di OnlyFans. “La sua famiglia ha chiesto che venga rispettata la propria privacy in questo momento difficile”.

Leo

La guida di OnlyFans e le ipotesi di vendita

 

Leonid Radvinsky, imprenditore ucraino-americano, ha acquisito nel 2018 Fenix International Limited, società che possiede OnlyFans, diventandone amministratore e azionista di maggioranza. Negli ultimi anni si è parlato più volte di una possibile vendita della piattaforma. L’ultima volta ad agosto 2025, quando il Financial Times aveva riferito di un possibile acquisto da parte dei magnati britannici Simon e David Reuben.

 

Le origini e il percorso di studi negli Stati Uniti

 

Nato a Odessa, in Ucraina, si è trasferito negli Stati Uniti con la famiglia. Qui ha completato gli studi, laureandosi in Economia alla Northwest University di Chicago. In quegli anni ha iniziato a costruire la sua attività online legata ai contenuti pornografici. Sulla sua vita privata sono emerse poche informazioni: viveva in Florida e, secondo quanto riportato, era sposato.

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