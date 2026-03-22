Usa, Trump manda gli agenti dell'Ice negli aeroporti. I sindacati: "Escalation pericolosa"Mondo
Affiancheranno gli impiegati della Tsa, la sicurezza aeroportuale, per ridurre il caos negli scali. Contrari i lavoratori: "Non hanno competenze specifiche per individuare esplosivi, armi e minacce sofisticate progettate per eludere i controlli". Il tycoon su Truth taglia corto: "Arresteranno gli immigranti illegali"
Da lunedì 23 marzo "l'Ice si recherà negli aeroporti per assistere i nostri straordinari agenti della sicurezza". Ad annunciarlo è il presidente americano Donald Trump sul social Truth, puntando il dito contro i Democratici e la mancanza di un accordo per porre fine allo shutdown parziale che sta lasciando circa 50mila lavoratori del settore dei trasporti senza stipendio da oltre un mese. "Gli agenti della sicurezza sono rimasti al proprio posto anche se i democratici della sinistra radicale, concentrati solo sulla protezione di criminali incalliti entrati illegalmente nel nostro Paese, stanno mettendo in pericolo gli Usa bloccando i fondi che erano stati concordati da tempo, con tanto di contratti firmati e sigillati".
Cosa faranno gli agenti Ice
Negli aeroporti americani, dunque, cominceranno a comparire gli agenti dell'Ice, gli stessi dispiegati da Trump in migliaia in diverse città degli Stati Uniti per mostrare il suo pugno duro contro i migranti. Teoricamente, affiancheranno gli impiegati della Tsa, la sicurezza aeroportuale, per alleggerirne il carico e ridurre il caos negli scali. Ma, nel post, Trump spiega che si dedicheranno ad arresti di migranti illegali. Dunque, un compito diverso dall'aiutare gli addetti alla sicurezza o smaltire le file dei controlli.
La protesta del sindacato
Come ha fatto notare il sindacato che rappresenta i dipendenti della Tsa, "si tratta di una pericolosa escalation". Secondo Everett Kelley, leader del sindacato, gli agenti dell'Ice "non sono formati né certificati sulla sicurezza aeroportuale". Gli agenti della Tsa, ha sottolineato, trascorrono mesi a sviluppare competenze altamente specialistiche per individuare esplosivi, armi e minacce sofisticate progettate per eludere i controlli. "Non ci si può improvvisare in questo", ha concluso.
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La disputa sui fondi
Repubblicani e democratici scaricano gli uni sugli altri la responsabilità della paralisi dei fondi. Il blocco è dovuto a un'impasse politica. L'opposizione si rifiuta di votare la legge fino a quando non saranno inseriti degli emendamenti che prevedano la responsabilità degli agenti dell'immigrazione e dei confini. Il Grand Old Party non vuole invece cedere di un millimetro, e così in mancanza di un compromesso agenzie come la Tsa, la Fema (la Protezione civile Usa) e la Guardia costiera non possono pagare lo stipendio ai loro dipendenti.
Cos'è l'Ice
Agenzia federale istituita nel 2003 dopo gli attentati dell'11 settembre, la United States Immigration and Customs Enforcement (Ice, appunto) agisce come branca del dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs), con compiti che spaziano dal controllo delle frontiere interne al contrasto al crimine transnazionale. La struttura, con sede a Washington DC, è finita nel mirino delle proteste per gli arresti a Minneapolis, in Minnesota, del gennaio 2026, che hanno visto anche la morte di due persone per mano dei suoi agenti.
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