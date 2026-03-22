Il presidente è stato rieletto all'età di 82 anni, prolungando così il suo governo che dura da quasi 42 anni. I principali partiti di opposizione hanno scelto di non presentare candidati, adducendo come motivazione la mancanza di trasparenza, e due delle figure più note dell'opposizione, il generale Jean-Marie Michel Mokoko e Andre Okombi Salissa, sono in carcere da quasi un decennio ascolta articolo

In Repubblica del Congo si sono tenute le elezioni presidenziali. Denis Sassou Nguesso è stato eletto per il suo quinto mandato consecutivo all’età di 82 anni con il 94,82% dei voti. Diplomatici e analisti politici si aspettavano una facile vittoria per Sassou che ha affrontato sei sfidanti poco conosciuti in una campagna elettorale strettamente controllata dal partito al governo, il Partito Laburista Congolese.

La vittoria di Nguesso senza opposizione I principali partiti di opposizione hanno scelto di non presentare candidati, adducendo come motivazione la mancanza di trasparenza, e due delle figure più note dell'opposizione, il generale Jean-Marie Michel Mokoko e Andre Okombi Salissa, sono in carcere da quasi un decennio. Prima del voto, attivisti per i diritti umani sono stati arrestati, diversi partiti di opposizione sono stati sospesi e le manifestazioni pubbliche sono state attentamente monitorate, ha dichiarato l'attivista congolese per i diritti umani Joe Washington Ebina Potrebbe interessarti Cosa succede se il conflitto in Sudan si estende in Ciad? Gli scenari

Il voto tra aperture tardive e blackout Domenica 15 marzo si è verificata l'apertura tardiva di alcuni seggi elettorali e c’è stato un blackout di internet a livello nazionale. La televisione di Stato ha riportato martedì 17 marzo un'affluenza alle urne dell'84,65%, sebbene in molti seggi elettorali di Brazzaville, il giorno delle elezioni, le code fossero brevi o inesistenti. Il principale sfidante di Sassou, Mabio Mavoungou Zinga, 69 anni, ispettore doganale in pensione ed ex membro del parlamento, ha ottenuto l'1,48% dei voti. I candidati sconfitti hanno cinque giorni per presentare ricorso e la Corte Costituzionale ha 15 giorni per esaminarli prima di pubblicare i risultati definitivi. Potrebbe interessarti Africa, lo sviluppo demografico si scontra con la giustizia di genere?

Chi è il presidente del Congo da quasi 42 anni Sassou è un ex paracadutista e ha preso il potere nel 1979. Dopo aver perso le prime elezioni multipartitiche del Congo nel 1992, ha ripreso potere nel 1997 dopo una guerra civile. Una modifica costituzionale del 2015 ha abolito i limiti di mandato e il limite di età per la presidenza, consentendogli di candidarsi per altri tre mandati quinquennali. Quest'ultimo mandato dovrebbe però essere l'ultimo, il che lo pone al centro della questione della successione all'interno del partito al potere. L'economia della Repubblica del Congo che non è la Repubblica Democratica del Congo con il paese confina, è dipendente dal petrolio.