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Cosa succede se il conflitto in Sudan si estende in Ciad? Gli scenari

Luciana Grosso

Ispi
Profughi sudanesi in Ciad (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

I miliziani delle Forze di Supporto Rapido hanno ucciso a febbraio sette militari ciadiani. Questo nonostante, in teoria, abbiano un potente alleato in comune con il Paese. Cosa c'è dietro questi scontri e come potrebbero cambiare gli equilibri futuri nella guerra

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