Copenaghen si era preparata a un attacco statunitense dell'isola e aveva inviato nel territorio autonomo sacche di sangue ed esplosivi per distruggere le piste di atterraggio. Questo è quanto riferiscono fonti ben informate all'emittente danese DR ascolta articolo

Prima che Donald Trump decidesse di attaccare l’Iran il 28 febbraio, dando avvio all’Operazione Epic Fury, uno dei territori di maggiore interesse strategico geografico, militare ed economico su cui il presidente Usa aveva riposto attenzione era la Groenlandia. Copenaghen aveva preso molto sul serio la possibilità di un attacco da parte del suo stretto alleato e per questo aveva inviato nel territorio autonomo sacche di sangue ed esplosivi. I soldati danesi che a gennaio sono stati trasportati in Groenlandia, riferisce l’emittente danese DR, avrebbero, infatti, portato con loro gli esplosivi per distruggere le piste di atterraggio nella capitale, Nuuk, e a Kangerlussuaq, una piccola città a nord della capitale, per impedire l'atterraggio di aerei statunitensi.

La strategia diplomatica e militare della Danimarca Secondo quanto riportato da DR, che ha consultato anche fonti di intelligence di Francia e Germania, la Danimarca avrebbe iniziato a cercare il sostegno politico dei leader europei attraverso una serie di colloqui segreti, iniziati subito dopo le elezioni statunitensi del 2024. L’operazione nordamericana in Venezuela del 3 gennaio era stato un punto di svolta cruciale, hanno confermato molte fonti, in quanto il giorno successivo Trump aveva dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero rivolto la loro attenzione alla Groenlandia. La premier danese, Mette Frederiksen, aveva affermato che un attacco statunitense contro un alleato della Nato avrebbe significato la fine sia dell'alleanza militare che dell'architettura di sicurezza sorta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Architettura che, tra l’altro, rischia di crollare anche a causa delle tensioni sempre più evidenti in Medio Oriente. Potrebbe interessarti Svezia, Ranger in addestramento in Groenlandia