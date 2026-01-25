Geopolitica dei satelliti, perché l'Artico è sempre più strategico

I dati ottenuti osservando la Terra dallo spazio, soprattutto in zone come la Groenlandia, sono sempre più strategici nell’attuale contesto geopolitico che richiede anche per l’Agenzia Spaziale Europea un cambio di passo in riposta alle esigenze di difesa e sicurezza dei singoli Paesi e al crescente disimpegno degli Stati Uniti sulla raccolta di dati scientifici, specie quelli legati al clima