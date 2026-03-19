Guerra Iran, la Cina: “Inaccettabile l’assassinio di Larijani”

Dopo la conferma dell’uccisione dell’alto funzionario iraniano da parte degli israeliani, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian continua a chiedere un cessate il fuoco immediato ascolta articolo

La Cina ha definito "inaccettabile" l'uccisione del capo della sicurezza iraniana Ali Larijani, assassinato da Israele, e di altri leader e ha chiesto un cessate il fuoco immediato in Medio Oriente. "Ci siamo sempre opposti all'uso della forza nelle relazioni internazionali. Le azioni volte ad assassinare leader iraniani e ad attaccare obiettivi civili sono ancora più inaccettabili", ha dichiarato durante una conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.

La guerra e le ripercussioni nel mercato dell’energia La Cina, alleato strategico di Teheran, si è detta disposta a rafforzare il coordinamento e la cooperazione con i paesi del Sud-est asiatico per affrontare i problemi di sicurezza energetica derivanti dalla guerra in Iran, ha dichiarato giovedì il ministero degli Esteri cinese. La situazione in Medio Oriente ha sconvolto la sicurezza energetica globale, ha affermato Lin Jian, portavoce del ministero degli Esteri, durante una regolare conferenza stampa, quando gli è stato chiesto se le nazioni del Sud-est asiatico si fossero rivolte alla Cina per chiedere aiuto nell'affrontare i loro problemi di sicurezza energetica. Potrebbe interessarti Consiglio Ue, dall’Iran all’energia, i temi sul tavolo a Bruxelles