Usa, Trump annuncia un nuovo capo per la guida del Kennedy Center

Dopo l'approvazione del cda, Matt Floca sarà ufficialmente il nuovo direttore operativo ed esecutivo. Lo ha scritto il presidente statunitense su Truth
Matt Floca sarà il nuovo direttore operativo ed esecutivo del Kennedy Center. Ad annunciarl, il 13 marzo, è stato il presidente americano Donald Trump. "Sono lieto di annunciare che Matt Floca, previa approvazione del cda, sarà nominato direttore operativo e direttore esecutivo del The Trump Kennedy Center", ha scritto il tycoon su Truth, citando l'importante struttura culturale ribattezzata con il suo nome, che ha breve sarà chiusa per due anni per lavori.
Presto la ristrutturazione
"Qui, in qualità di vicepresidente delle operazioni, Matt ci ha aiutato a compiere enormi progressi nel portare il Centro ai massimi livelli di eccellenza! Una completa ristrutturazione del The Trump Kennedy Center avrà inizio dopo le celebrazioni del 4 luglio, con una grande riapertura prevista tra circa due anni", ha aggiunto Trump.
"La struttura più prestigiosa al mondo nel suo genere"
Trump ha ringraziato Ric Grenell, il direttore uscente: "Ha svolto un lavoro eccellente nel contribuire a coordinare i vari aspetti del Centro durante il periodo di transizione, e desidero ringraziarlo per lo straordinario lavoro svolto. Al suo completamento, il The Trump Kennedy Center sarà la struttura più prestigiosa del suo genere in tutto il mondo!", ha concluso il tycoon.