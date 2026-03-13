Usa, Trump annuncia un nuovo capo per la guida del Kennedy Center

Matt Floca sarà il nuovo direttore operativo ed esecutivo del Kennedy Center. Ad annunciarl, il 13 marzo, è stato il presidente americano Donald Trump. "Sono lieto di annunciare che Matt Floca, previa approvazione del cda, sarà nominato direttore operativo e direttore esecutivo del The Trump Kennedy Center", ha scritto il tycoon su Truth, citando l'importante struttura culturale ribattezzata con il suo nome, che ha breve sarà chiusa per due anni per lavori.