Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Guerra in Iran, altri duecento italiani rientrati da Dubai

Mondo
©Getty

Dopo essere rimasti bloccati nella città emiratina per diversi giorni a causa della guerra in Iran, oltre 200 connazionali sono atterrati all'aeroporto di Roma Fiumicino. A bordo dell'aereo, della compagnia Emirates, erano presenti anche molti turisti 

ascolta articolo

Altre centinaia di italiani hanno lasciato Dubai per rientrare in Italia. Dopo essere rimasti bloccati nella città emiratina per diversi giorni a causa della guerra in Iran, oltre 200 connazionali sono atterrati all'aeroporto di Roma Fiumicino. A bordo dell'aereo, della compagnia Emirates, erano presenti anche molti turisti che si trovavano a Dubai dopo esseri giunti da zone turistiche più lontane.

Gli italiani in rientro da Dubai

"Sono rientrato assieme a una mia collega più per tranquillizzare i nostri genitori, che erano realmente preoccupati e scioccati. Siamo residenti e lavoriamo a Dubai da due anni: tensione ed incertezza, certo, ci sono stati perché non sapevamo cosa potesse succedere vista l'instabilità nel Medio Oriente ma non ci siamo sentiti mai in reale pericolo di vita. Abbiamo sentito esplosioni, ma abbiamo sempre avuto fiducia nell'operato del Governo degli Emirati", ha raccontato uno degli italiani rientrati dagli Emirati. "Lo spavento più grosso lo abbiamo vissuto ieri quando abbiamo visto l'esplosione vicino all'aeroporto di Dubai: noi eravamo a circa 500 metri di distanza", ha raccontato un'altra connazionale. 

Vedi anche

Bloccata a Dubai con diabete tipo 1: “Insulina è scarsa, devo tornare"
FOTOGALLERY

Ansa/TG24

1/8
Mondo

Iran, quanto dureranno le scorte di droni e missili di Teheran?

Dopo l’attacco lanciato sabato scorso da Usa e Israele contro Teheran, l’Iran continua a rispondere attingendo dal suo - ampio-  arsenale militare. Il Paese, in particolare, ha a disposizione migliaia di missili e di droni. Ma la durata del conflitto dipende anche, e molto, dalle scorte militari iraniane. Quanto dureranno? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 3 marzo

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Iran, allarme pioggia acida a Teheran: raid su siti petroliferi. LIVE

live Mondo

L'Iran ha affermato di essere in grado di combattere per almeno altri sei mesi. Nuovi raid...

Ucraina, droni Kiev su zona Zaporizhzhia occupata: un morto. LIVE

live Mondo

Il presidente russo ha ribadito che la crisi ucraina è nata "a causa del sostegno occidentale al...

Norvegia, forte esplosione vicino ambasciata Usa: nessun ferito

Mondo

L’esplosione si è verificata poco dopo l’una di notte e ha colpito l’ingresso della sezione...

Libano, raid su hotel a Beirut: 4 morti. Idf: "Colpiti capi hezbollah"

Mondo

L'esercito dello Stato ebraico: "Colpiti capi delle Guardie rivoluzionarie dell'Iran". Tel Aviv...

Sudan, droni attaccano due mercati nel Kordofan: 33 morti

Mondo

Ieri due droni hanno colpito i mercati di Abu Zabad e Wad Banda, nello stato sudanese del...

Mondo: I più letti