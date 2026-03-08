Guerra in Iran, altri duecento italiani rientrati da Dubai

Gli italiani in rientro da Dubai

"Sono rientrato assieme a una mia collega più per tranquillizzare i nostri genitori, che erano realmente preoccupati e scioccati. Siamo residenti e lavoriamo a Dubai da due anni: tensione ed incertezza, certo, ci sono stati perché non sapevamo cosa potesse succedere vista l'instabilità nel Medio Oriente ma non ci siamo sentiti mai in reale pericolo di vita. Abbiamo sentito esplosioni, ma abbiamo sempre avuto fiducia nell'operato del Governo degli Emirati", ha raccontato uno degli italiani rientrati dagli Emirati. "Lo spavento più grosso lo abbiamo vissuto ieri quando abbiamo visto l'esplosione vicino all'aeroporto di Dubai: noi eravamo a circa 500 metri di distanza", ha raccontato un'altra connazionale.