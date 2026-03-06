Iran, pastori evangelici pregano per Trump nello Studio Ovale. VIDEO

Il 5 marzo la Casa Bianca ha condiviso un video che mostra 20 persone riunite attorno al presidente statunitense che pregano per lui e per il suo sccesso nella guerra contro Teheran ascolta articolo

Leader evangelici invitati alla Casa Bianca hanno benedetto giovedì 5 marzo il presidente Trump e hanno pregato con e per lui e il suo successo nella guerra contro l'Iran (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). L'incontro è avvenuto nello Studio Ovale ed è stato organizzato da Paula White Cain, capo dell'Ufficio per la fede della White House.

Il rito annuale con gli evangelici nello Studio Ovale Il video della benedizione mostra il tycoon seduto dietro la Resolute Desk accerchiato da venti leader evangelici che in coro intonano una serie di preghiere mentre posano la mano destra sul presidente. Il gruppo include Robert Jeffress della Prima Chiesa Battista di Dallas, Ralph Reed della Coalizione Fede e Libertà e Gary Bauer del Family Research Council. L'evento, ormai una riccorenza annuale, è stato organizzato da Paula White Cain, capo dell'Ufficio per la fede della Casa Bianca e telepredicatrice di salute e ricchezza Potrebbe interessarti Guerra in Iran, quanto costa agli Usa tra attacchi, armi e missili

Chi è Paula White Cain Paula White Cain è la pastora personale di Trump, con cui ha un'amicizia che dura da oltre 20 anni, e dirige il "White House Faith Office", recentemente istituito nell'Ala Ovest. Telepredicatrice, consigliera spirituale e scrittrice. White è una nazionalista cristiana che collabora con il presidente statunitense da più di vent’anni. Valorizza l’identità di fede rispetto a quella razziale ed è sostenitrice della teologia della prosperità.