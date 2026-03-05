Il missile iraniano diretto in Turchia

Intanto sul tema, in queste ore, è intervenuto il segretario generale dell'Alleanza Mark Rutte. Parlando con l'agenzia Reuters, Rutte ha spiegato che l'abbattimento del missile balistico diretto verso la Turchia da parte delle difese aeree della Nato "non fornisce un motivo immediato per attivare la clausola di mutua difesa dell'Articolo 5" dell'alleanza. "Nessuno parla dell'Articolo 5", ha argomentato Rutte. "La cosa più importante è che i nostri avversari abbiano visto che la Nato è così forte e vigile, e ancora più vigile, se possibile, da sabato". La Turchia, nel frattempo, ha confermato che le difese aeree della Nato hanno distrutto un missile balistico iraniano mentre si dirigeva verso lo spazio aereo turco, segnando la prima volta che un membro dell'alleanza è stato coinvolto nel conflitto in Medio Oriente e sollevando la possibilità di un'espansione che coinvolga i suoi alleati del blocco. In seguito lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha negato di aver lanciato missili contro la Turchia, affermando che la Repubblica Islamica rispetta la sovranità della Turchia "amica", secondo una dichiarazione diffusa dai media iraniani. Rutte. infine, ha affermato che la Nato sostiene gli Stati Uniti nei loro attacchi contro l'Iran, poiché il paese era "vicino a diventare una minaccia anche per l'Europa".