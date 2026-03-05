Guerra in Iran, oggi la riunione del Consiglio Atlantico sulla minaccia in Medio OrienteMondo
Il Consiglio verrà relazionato a proposito delle capacità difensive missilistiche dell'Alleanza dopo l'episodio che ha riguardato un missile iraniano diretto in Turchia. Il focus sarà incentrato proprio su come la Nato riuscirà ad affrontare la minaccia posta dall'Iran e dai suoi intermediari
E' prevista nella giornata di oggi, 5 marzo, presso la Nato la riunione del Consiglio Atlantico, che verrà relazionato sulla capacità difensive missilistiche dell'Alleanza dopo l'episodio di ieri nel quale è stato abbattuto un missile iraniano diretto in Turchia. Il focus sarà incentrato proprio su come la Nato può affrontare la minaccia posta dall'Iran e dai suoi intermediari, come ad esempio in Libano.
Il missile iraniano diretto in Turchia
Intanto sul tema, in queste ore, è intervenuto il segretario generale dell'Alleanza Mark Rutte. Parlando con l'agenzia Reuters, Rutte ha spiegato che l'abbattimento del missile balistico diretto verso la Turchia da parte delle difese aeree della Nato "non fornisce un motivo immediato per attivare la clausola di mutua difesa dell'Articolo 5" dell'alleanza. "Nessuno parla dell'Articolo 5", ha argomentato Rutte. "La cosa più importante è che i nostri avversari abbiano visto che la Nato è così forte e vigile, e ancora più vigile, se possibile, da sabato". La Turchia, nel frattempo, ha confermato che le difese aeree della Nato hanno distrutto un missile balistico iraniano mentre si dirigeva verso lo spazio aereo turco, segnando la prima volta che un membro dell'alleanza è stato coinvolto nel conflitto in Medio Oriente e sollevando la possibilità di un'espansione che coinvolga i suoi alleati del blocco. In seguito lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha negato di aver lanciato missili contro la Turchia, affermando che la Repubblica Islamica rispetta la sovranità della Turchia "amica", secondo una dichiarazione diffusa dai media iraniani. Rutte. infine, ha affermato che la Nato sostiene gli Stati Uniti nei loro attacchi contro l'Iran, poiché il paese era "vicino a diventare una minaccia anche per l'Europa".
