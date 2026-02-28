Cosa sappiamo

Sui social aumenta la diffusione di immagini che mostrano le fiamme e un denso fumo nero che si alza sulla celebre isola artificiale, accompagnata da un report di un attacco missilistico iraniano nella regione del Golfo. Non è ancora chiaro se a colpire la zona sia stato un missile o alcuni suoi frammenti. Due testimoni hanno riferito all'Afp di aver sentito un'esplosione e visto una colonna di fumo alzarsi dall'iconica isola. Uno dei due ha detto di aver visto del fumo nero e denso salire da un hotel e sentito le sirene delle ambulanze accorrere sul luogo. Palm Jumeriah è un'isola artificiale a forma di palma realizzata al largo di Dubai, che ospita ville, resort e spiagge. "Le squadre di pronto intervento sono state immediatamente dispiegate e il sito è stato messo in sicurezza. La Protezione Civile di Dubai ha confermato che l'incendio è ora sotto controllo", afferma l'Ufficio stampa dell'hotel in un comunicato. Le quattro persone ferite e sono state trasferite in strutture mediche.