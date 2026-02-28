Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Attacco all'Iran, missile colpisce hotel di lusso a Palm Jumeirah a Dubai. IL VIDEO

Mondo
©Getty

Non è chiaro se la zona sia stata colpita da un missile iraniano o da alcuni suoi frammenti 

ascolta articolo

Le autorità emiratine hanno riferito che quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un’esplosione che ha colpito la zona del Fairmont The Palm sulla Palm Jumeirah a Dubai, facendo divampare un incendio nell’area dell’hotel. 

Cosa sappiamo

Sui social aumenta la diffusione di immagini che mostrano le fiamme e un denso fumo nero che si alza sulla celebre isola artificiale, accompagnata da un report di un attacco missilistico iraniano nella regione del Golfo. Non è ancora chiaro se a colpire la zona sia stato un missile o alcuni suoi frammenti.  Due testimoni hanno riferito all'Afp di aver sentito un'esplosione e visto una colonna di fumo alzarsi dall'iconica isola. Uno dei due ha detto di aver visto del fumo nero e denso salire da un hotel e sentito le sirene delle ambulanze accorrere sul luogo. Palm Jumeriah è un'isola artificiale a forma di palma realizzata al largo di Dubai, che ospita ville, resort e spiagge. "Le squadre di pronto intervento sono state immediatamente dispiegate e il sito è stato messo in sicurezza. La Protezione Civile di Dubai ha confermato che l'incendio è ora sotto controllo", afferma l'Ufficio stampa dell'hotel in un comunicato. Le quattro persone ferite e sono state trasferite in strutture mediche. 

Ministro Crosetto bloccato a Dubai 

Presente da ieri negli Emirati Arabi Uniti per motivi personali (era andato a riprendere la famiglia per poi ripartire alla volta dell'Italia), sarebbe dovuto tornare oggi in aereo ma il suo volo di linea è stato cancellato a causa della chiusura degli spazi aerei decretata in seguito all'attacco israeliano e statunitense all'Iraq. La notizia, anticipata dal Fatto Quotidiano, è stata confermata all'Adnkronos da fonti qualificate.

FOTOGALLERY

©Getty

1/8
Mondo

Attacco all'Iran, caos a Teheran: traffico e folla nei supermercati

A seguito degli attacchi all'Iran da parte di Usa e Israele, a Teheran si è scatenato il panico tra la popolazione civile. Oltre all'intenso traffico nelle strade, molti cittadini si sono recati nei supermercati per fare provviste, altri si sono accalcati nelle stazioni di rifornimento prima di lasciare la città

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Attacco Usa a Iran, esplosioni in molte città. Teheran risponde. LIVE

live Mondo

Israele e Stati Uniti hanno avviato un "operazione congiunta" contro Teheran: Donald Trump...

Russia, Mosca: “Desiderio riportare negoziati a Abu Dhabi”. LIVE

live Mondo

Proviene dalla Russia la proposta di trasferire i nuovi negoziati per la risoluzione della crisi...

Attacco Usa-Israele a Iran, da Trump a Meloni: tutte le reazioni

Mondo

Gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un nuovo attacco contro l’Iran, dopo la ‘guerra dei 12...

Perché Trump ha deciso di attaccare adesso l’Iran e cosa può succedere

Mondo

L’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è arrivato dopo settimane di crescente tensione...

Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Ecco cosa sappiamo

Mondo

Dalle prime ore del mattino l’Iran è sotto attacco. Israele e Usa hanno dato inizio a un’azione...

Mondo: I più letti