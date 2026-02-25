Offerte Sky
Parigi, Christophe Leribault è il nuovo direttore del Louvre

Mondo
©Getty

Il presidente della Reggia di Versailles ed ex presidente del Musée d'Orsay prende il posto di Laurence des Cars, che si è dimessa dopo gli scandali che hanno travolto il museo più visitato al mondo

ascolta articolo

Il presidente della Reggia di Versailles ed ex presidente del Musée d'Orsay fino al 2024, Christophe Leribault, sarà il nuovo direttore del Museo del Louvre. Lo riporta l'emittente francese Bfmtv. Leribault prende il posto di Laurence des Cars, che si è dimessa ieri dopo gli scandali che hanno travolto il museo più visitato al mondo, tra cui il clamoroso furto dello scorso ottobre. Il presidente francese Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni di des Cars affermando che il Museo del Louvre ha bisogno di ''un nuovo slancio''.

Una lunga scia di eventi sfortunati

Dal furto del 19 ottobre, il Louvre è stato segnato da una lunga serie di guai. Dai problemi strutturali che hanno provocato la chiusura di una galleria, fino agli allagamenti della sala delle Antichità egizie o, più di recente, una perdita d'acqua che ha danneggiato i soffitti dipinti in una sala che ospita un'opera del Beato Angelico. Come se non bastasse, il museo ha annunciato a inizio febbraio di essere stato vittima di una frode gigantesca legata ai falsi biglietti, con un danno di 10 milioni di euro. A questo si aggiungono le proteste dei dipendenti, con scioperi a ripetizione da dicembre scorso e la richiesta di migliori condizioni di lavoro e interventi per ovviare alla vetustà delle strutture del museo simbolo della 'grandeur'.

Christophe Leribault
Christophe Leribault - ©Getty

