Frase sessista di Trump, atlete hockey rifiutano invito Casa Bianca

Dopo la vittoria dell’oro olimpico a Milano-Cortina la squadra femminile è tornata negli Usa ma non intende presentarsi alla Casa Bianca in occasione del discorso sullo Stato dell'Unione del presidente. Trump, al telefono con la squadra maschile, aveva ironizzato sull’obbligo di invitare anche le atlete perché in caso contrario verrebbe "messo sotto impeachment"

“Grazie, ma non veniamo”. Con poche e schiette parole le giocatrici di hockey femminile degli Stati Uniti hanno declinato l’invito del presidente Trump alla Casa Bianca. Il motivo? La gaffe sessista del leader americano che ha ironizzato sulla necessità di invitare anche le atlete, di ritorno negli Usa con una medaglia d’oro dalle Olimpiadi di Milano-Cortina, e non solo la squadra maschile. In un video condiviso online, Trump è al telefono proprio con i giocatori della nazionale maschile, anche loro campioni olimpici, per invitarli alla Casa Bianca e poi dice: "Dovremo portare anche la squadra femminile, lo sapete, vero?", suscitando le risate degli hockeisti, aggiungendo che se non lo facesse verrebbe "messo sotto impeachment".

Impegni pregressi ma “grate per invito esteso”

I giocatori saranno alla Casa Bianca in occasione del discorso sullo Stato dell'Unione di Donald Trump, previsto nella notte italiana tra il 24 e il 25 febbraio. Come riportato dalla Nbc, con una dichiarazione la squadra femminile ha fatto sapere che le giocatrici "non potranno partecipare" all’evento. "Siamo sinceramente grati per l'invito esteso alla nostra squadra femminile di hockey degli Stati Uniti e apprezziamo profondamente il riconoscimento del loro straordinario risultato", si legge nella dichiarazione. "A causa dei tempi e degli impegni accademici e professionali già programmati dopo i Giochi, le atlete non potranno partecipare". Le donne dell'hockey Usa, già oro olimpico nel 2018, in quell'occasione avevano accettato l'invito.