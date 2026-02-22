Offerte Sky
Usa, uomo armato entra a Mar-a-Lago: ucciso dal Secret Service

Mondo
©Getty

Le autorità della Florida riferiscono che il sospetto eliminato era un giovane poco più che ventenne, avvistato al cancello nord della residenza con in mano un presunto fucile da caccia e una tanica di carburante

Il Servizio di Sicurezza della Casa Bianca ha aperto il fuoco e ucciso un uomo che tentava di introdursi in un'area protetta del resort "Mar-a-Lago" a Palm Beach, in Florida, residenza privata del presidente americano Donald Trump. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'individuo - poco più che ventenne - è stato avvistato nei pressi del cancello nord della proprietà con in mano quello che sembrava essere un fucile da caccia e una tanica di carburante. Al momento dell'accaduto non erano presenti sul posto persone protette dal Secret Service.

Coinvolto nello scontro a fuoco anche un agente della contea

In una dichiarazione pubblicata sui social, il Secret Service specifica che nel conflitto a fuoco con l'uomo, che è stato avvistato nei pressi del cancello settentrionale della tenuta di Trump a Palm Beach, è rimasto coinvolto anche un agente dell'ufficio dello sceriffo della contea. "Nessun agente del Secret Service né dell'ufficio dello sceriffo è rimasto ferito", aggiunge la dichiarazione che specifica che l'identità dell'uomo rimasto ucciso non viene diffusa in attesa che vengano avvisati i familiari. "L'incidente, compreso il background dell'individuo, le sue azioni, potenziale movente e il ricorso alla forza sono oggetto di indagini da parte dell'Fbi, del Secret Service e dell'ufficio dello sceriffo di Palm Beach", conclude la dichiarazione che sottolinea che "al momento dell'incidente nessuna delle persone protette dal Secret Service erano presenti" a Mar a Lago, riferendosi quindi al presidente e ai suoi familiari. 

