Anse-Vata è una delle baie più popolari di Noumea per gli appassionati di sport acquatici. All'inizio del 2023, si sono verificati tre incidenti nel giro di poche settimane nella stessa zona. Un turista australiano ha perso la vita in uno di questi attacchi

In Nuova Caledonia, in una baia di Noumea è stato ritrovato il corpo senza vita di un surfista, rimasto probabilmente vittima di un attacco di squalo. Lo hanno riferito il procuratore e l'ufficio del sindaco. La scoperta del cadavere è avvenuta grazie a un'imbarcazione da diporto che ha lanciato l'allarme. La spiaggia di Anse-Vata, nel sud di Noumea, è stata evacuata per facilitare il lavoro delle squadre di soccorso.

Prevista autopsia, si ipotizza attacco di uno squalo

Il procuratore di Noumea, Yves Dupas, ha dichiarato che sarà avviata un'indagine sulla causa della morte dell'uomo, nato nel 1970. Verrà eseguita un'autopsia con l'assistenza di uno specialista in squali. Verrà ascoltato anche un testimone. "Non sappiamo ancora come si è svolto l'attacco. Stiamo cercando di determinarne le circostanze", ha detto Yves Dupas. Questo attacco si è verificato dopo le piogge particolarmente intense degli ultimi giorni, un fenomeno che aumenta il rischio di presenza di squali vicino alla costa. Anse-Vata è una delle baie più popolari di Noumea per gli appassionati di sport acquatici. All'inizio del 2023, si sono verificati tre incidenti nel giro di poche settimane nella stessa zona. Un turista australiano ha perso la vita in uno di questi attacchi.