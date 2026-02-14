Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Carnevale a ritmo di samba. Al via la grande festa di Rio de Janeiro

Mondo fotogallery
10 foto
©Getty

Il Carnevale de "la Cidade Maravilhosa" è iniziato venerdì 13 febbraio. Come di consueto per l'occasione, il sindaco di Rio ha consegnato le chiavi della città brasiliana a Re Momo, inaugurando così "il regno dei cinque giorni" del simbolico monarca del Carnevale sui festeggiamenti. Le sfilate principali del grande evento al Sambodromo si terranno dal 15 al 17, mentre sabato 21 febbraio i festeggiamenti si concluderanno con la Parata dei Campioni

ULTIME FOTOGALLERY

Buongiorno e buon San Valentino, frasi d’auguri da inviare

Lifestyle

Buona festa degli innamorati! Oggi, 14 febbraio, si celebra l'amore in tutte le sue forme. La...

8 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, le parole del cancelliere Merz alla Conferenza sulla sicurezza:...

16 foto

Fuga romantica a Dubai, viaggio nella metropoli degli Emirati Arabi

Lifestyle

Eccentrica, esagerata, sfavillante. In cima alla classifica delle migliori destinazioni al mondo...

36 foto

Olimpiadi invernali 2026, Moioli è bronzo nello snowboard cross. FOTO

Sport

Nel pomeriggio del 13 febbraio Michela Moioli è salita sul podio dello snowboard cross: si tratta...

10 foto
Moioli è medaglia di bronzo nello snowboard cross

Dalla principessa Anna ad Alberto di Monaco: i reali alle Olimpiadi

Sport

Molti membri delle famiglie reali sono arrivati in Italia per supportare gli atleti dei propri...

8 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Conferenza di Monaco, Rubio: “Usa ed Europa destinati a stare insieme”

    Mondo

    A caratterizzare il vertice sono soprattutto i rapporti tra Europa e Stati Uniti. “Tra Usa e Ue...

    14 February 2026, Bavaria, Munich: Marco Rubio, US Secretary of State, speaks at the 62nd Munich Security Conference (MSC). Photo: Kay Nietfeld/dpa (Photo by Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images)

    Usa preparano possibili operazioni prolungate contro Iran. LIVE

    live Mondo

    Martedì a Ginevra si terranno negoziati diplomatici su Iran e Ucraina: Witkoff e Kushner vedranno...

    Ucraina, Macron: “Europa sia presente a negoziati”. LIVE

    live Mondo

    L'Europa dovrà "definire le sue regole di coesistenza" con la Russia una volta raggiunto un...