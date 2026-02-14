Carnevale a ritmo di samba. Al via la grande festa di Rio de Janeiro
Il Carnevale de "la Cidade Maravilhosa" è iniziato venerdì 13 febbraio. Come di consueto per l'occasione, il sindaco di Rio ha consegnato le chiavi della città brasiliana a Re Momo, inaugurando così "il regno dei cinque giorni" del simbolico monarca del Carnevale sui festeggiamenti. Le sfilate principali del grande evento al Sambodromo si terranno dal 15 al 17, mentre sabato 21 febbraio i festeggiamenti si concluderanno con la Parata dei Campioni
- Fino a mercoledì, Re Momo avrà il compito di presiedere i festeggiamenti, partecipare alle sfilate e promuovere la gioia dei partecipanti del Carnevale di Rio. Il suo governo sulla metropoli del paese sudamericano simboleggia il capovolgimento della società durante il Carnevale. Il Momo di quest'anno è il trentenne Danilo Vieira, originario di Rio. “Le regole sono sempre valide, ovviamente", ha dichiarato Vieira all'Associated Press prima della sua simbolica incoronazione
- Introdotto nel 1933 come personaggio di cartapesta, dall'anno successivo il ruolo di Re Momo fu affidato a una persona fatta di carne e ossa. Dalla seconda metà del Novecento, per ogni Carnevale viene quindi scelto un nuovo Re con tutta la sua corte. Nella mitologia greca Momo è il dio della burla e dell'irriverenza. Dal 2024 un decreto municipale ha reso obbligatoria la cerimonia di consegna delle chiavi, per assicurarne la continuità negli anni
- Il Carnevale a Rio de Janeiro si svolge cinque giorni prima del Mercoledì delle Ceneri, ovvero prima dell'inizio della Quaresima nel calendario cattolico. Cuore dell’evento è la samba, perfetta rappresentazione della fusione afro-europea che caratterizza la cultura brasiliana
- Oggi la parata del Carnevale si tiete al Sambodromo, dove una giuria di circa 36 giudici è presente nei punti chiave dello stadio intenta ad osservare ogni sfumatura di movimento, a valutare i fili e le paillettes di ogni costume, il significato della canzone e l'integrità della samba. I giudici annunciano poi il vincitore il Mercoledì delle Ceneri
- Nella tradizionale sfilata di Carnevale, le donne ricoprono un'ampia gamma di ruoli e posizioni, sia all'interno delle scuole di samba che nell'organizzazione dei festeggiamenti. Così come nella Lega Indipendente delle Scuole di Samba di Rio de Janeiro che organizza le sfilate dei Gruppi Speciali e nella Liga RJ, responsabile delle sfilate della Serie Oro. Uno dei ruoli più strettamente associati alla donna è quello di Regina della sezione ritmica
- Prima della costruzione dello stadio, le migliori scuole di samba si esibivano per le strade di Rio ma gli organizzatori dell'evento capirono fosse necessario raggiungere due obiettivi principali per far crescere il Carnevale: costruire una struttura per accogliere i turisti e aumentare il guadagno dalla vendita dei biglietti. Completato nel 1984, il Sambodromo da quel momento è considerato epicentro della samba durante il Carnevale di Rio de Janeiro
- Lo stadio, progettato da Oscar Niemeyer, può ospitare oltre 80.000 visitatori e 5.000 partecipanti lungo l’ampia Avenida Marquês de Sapucaí. La scelta del luogo in cui oggi sorge lo stadio non è casuale. Secondo la tradizione orale, la samba ha avuto origine proprio qui, in un'ex casa di schiavi africani. I campi, o quadras, all'esterno del Sambodromo sono il luogo in cui le scuole si esercitano con i loro numeri
- Venerdì pomeriggio, una delle feste di strada più tradizionali di Rio, Os Carmelitas, si è tenuta nel quartiere collinare di Santa Teresa. Fondata nel 1990, molti dei suoi partecipanti si sono presentati vestiti da suore e sacerdoti del Convento Carmelitano della regione
- Il Municipio di Rio prevede che circa sei milioni di persone parteciperanno alle chiassose feste di strada, dove gruppi composti da musicisti, percussionisti e trampolieri attirano migliaia di partecipanti, molti dei quali vestiti in modo succinto e ricoperti di glitter.
- La segreteria dell'ordine pubblico del Comune di Rio e la guardia municipale hanno dichiarato di aver istituito un'operazione speciale che coinvolge circa 1.100 agenti per le pattuglie. Le squadre monitoreranno le feste di strada dall'inizio alla fine, quando il rischio di furti tende ad aumentare