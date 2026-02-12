La polizia belga ha fatto irruzione stamani nella sede della Commissione Europea, a Bruxelles, nell'ambito di un'inchiesta sulla vendita di immobili allo Stato belga nel 2024 per un valore circa circa 900 milioni di euro (965 milioni di dollari), quando l'austriaco Johannes Hahn era commissario al Bilancio. L'indagine è condotta dalla Procura europea (Eppo, procura pubblica indipendente dell'UE, responsabile delle indagini sui reati contro gli interessi finanziari dell'Unione), che riferisce di stare "raccogliendo prove. L'esecutivo dell'Ue ha dichiarato di essere "a conoscenza di un'indagine in corso", affermando di essere "fiducioso che il processo sia stato condotto in modo conforme". La Commissione ha aggiunto anche di essere "impegnata a garantire trasparenza e responsabilità" e che "coopererà pienamente con l'Eppo e le autorità belghe competenti su questo tema". La Procura europea ha dichiarato di stare "svolgendo attività di raccolta di prove".