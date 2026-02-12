È il rafforzamento del mercato unico in un nuovo contesto geoeconomico il tema al centro del vertice informale dei 27 leader dell’Unione europea che si svolge oggi, 12 febbraio, nel castello di Alden Biesen, a circa 40 chilometri da Liegi, in Belgio. Nella lettera d'invito ai capi di Stato e di governo dei Ventisette, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha confermato anche la presenza degli ex presidenti del Consiglio italiani Mario Draghi ed Enrico Letta che condivideranno “le loro prospettive sulla competitività europea”.

La prima sessione di lavoro, viene spiegato sul sito del Consiglio europeo , inizierà con una presentazione di Mario Draghi sull'impatto del mutevole contesto geopolitico e geoeconomico sulla competitività dell'Unione europea. Seguirà un dibattito riservato ai leader, che dovranno discutere di come l'Ue dovrebbe posizionarsi in un mondo di crescente - e non sempre equa - concorrenza economica e squilibri commerciali, nonché di come rispondere al meglio alla coercizione economica e ridurre le dipendenze economiche, in particolare in settori come le materie prime critiche e la tecnologia. “L'Europa deve accelerare la sua ambiziosa agenda commerciale e, al contempo, difendere le proprie imprese dalla concorrenza sleale attraverso una protezione mirata in settori strategici - scrive Costa - Di questa equazione dovranno far parte norme che consentano una preferenza europea in alcuni settori strategici e un approccio sistematico alla riduzione dei rischi economici”.

La sessione di lavoro con Enrico Letta

Seguirà poi la sessione di lavoro con Enrico Letta, che presenterà le sue opinioni su come sfruttare al meglio il mercato unico in un mondo in rapida evoluzione. Nel successivo dibattito, i leader si concentreranno sull'individuazione delle principali priorità dell'Ue per il completamento del mercato unico, nonché su come offrire alle imprese dell'Unione europea un contesto normativo più favorevole e su come rispondere alla coercizione economica e alla concorrenza sleale. “L'Ue deve fare di più per ridurre efficacemente le barriere nazionali e rendere il quadro normativo a tutti i livelli più favorevole agli investimenti, all'innovazione e alla crescita aziendale. Fondamentale a tal fine sarà anche la creazione di un nuovo ‘28° regime’ per aiutare le imprese a crescere e accelerare i lavori per un'Unione del risparmio e degli investimenti - si legge sul sito del Consiglio europeo - È inoltre necessario approfondire, armonizzare e integrare ulteriormente il mercato unico per consentire alle imprese competitive dell'Ue, in settori chiave come il digitale, le telecomunicazioni, i mercati dei capitali e l'energia, di crescere e competere con successo a livello globale, garantendo al contempo l'accessibilità economica e la sicurezza dei servizi per i nostri cittadini e le nostre industrie”.

La sessione finale

“Nella sessione di lavoro finale a 27, che dovrebbe concludersi entro le 18:30, discuteremo di come sfruttare e sviluppare gli strumenti e le politiche a nostra disposizione, compreso il mercato unico, per rafforzare la competitività dell'Ue”, ha spiegato Costa.