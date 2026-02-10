Dopo aver stazionato per più di cinque giorni davanti alla costa orientale della Sardegna, pur restando sempre in acque internazionali, la flottiglia russa ha lasciato il Tirreno centrale. Il gruppo navale militare composto dal cargo Sparta IV, dal tanker Kama e dal cacciatorpediniere della Marina russa Severomorsk, si starebbe dirigendo verso il Canale di Sardegna, alla volta di Gibilterra. Ad averlo riferito è stato il sito specializzato Itamilradar, portale specializzato nel monitoraggio in tempo reale del traffico aereo e navale militare, con un focus particolare sul Mediterraneo. Traccia velivoli, navi e attività di sorveglianza militare, spesso evidenziando presenze rare o missioni di intelligence, come in questo caso.

La nuova rotta

La flottiglia, puntando verso nord, dovrebbero tornare entro pochi giorni in Russia. Nelle scorse ore, la nave per il trasporto di armamenti ha disattivato il transponder e reso non rintracciabile la rotta della flotta. Passato lo Stretto di Gibilterra il convoglio marittimo avrà la possibilità di raggiungere l'Atlantico e da qui potrà dirigersi verso il Mar Baltico fino al porto di Kaliningrad, in Russia, dove l’attracco della Sparta IV è atteso per martedì 17 febbraio. I movimenti davanti dall'Ogliastra e al Golfo di Orosei sono stati e sono ancora costantemente monitorati dalla Marina Militare italiana e da alcuni velivoli militari.