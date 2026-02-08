Crans-Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation

Le fiamme si sono sviluppate questa mattina a Crans-Montana all'interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese. Lo riferisce la polizia cantonale del Vallese, precisando che l'incendio è stato prontamente spento dai vigili del fuoco e che non risultano feriti. E' stata aperta un'inchiesta sulle cause del rogo.

Gli interventi avviati dai proprietari, Jacques e Jessica Moretti, hanno riguardato soprattutto il seminterrato dove la notte di Capodanno un rogo ha causato la morte di 40 persone. Nelle immagini si vede l'installazione della schiuma in poliuterano usata per rivestire le pareti e il restringimento della scala che porta alla veranda

Memoriale Constellation era stato spostato tra le polemiche

Inizialmente posizionato davanti al Constellation, in pieno centro a Crans-Montana, il memoriale delle vittime del Constellation, andato a fuoco oggi, era stato spostato dopo circa 20 giorni dalla tragedia per decisione del Consiglio comunale in un luogo più appartato, nei pressi della cappella Saint-Christophe. E' costituito da un altare protetto da una tenda a igloo, che oggi è stata seriamente danneggiata dalle fiamme. Qui vengono continuamente posizionati candele, fiori, fogli con messaggi e vari oggetti, portati dalle numerose persone che si recano nella località del Vallese per rendere omaggio ai 41 morti dell'incendio di Capodanno. Lo spostamento del memoriale aveva suscitato alcune polemiche e il Comune era stato accusato di voler nascondere uno dei simboli della tragedia di Capodanno, anche in relazione allo svolgimento a Crans-Montana, a fine gennaio, della Coppa del Mondo di sci alpino. Ma l'ammnistrazione aveva spiegato che la nuova posizione era stata scelta per "mantenere un luogo di raccoglimento accessibile, che offra la calma e la sicurezza necessarie alle persone accorse per onorare le vittime".