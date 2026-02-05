Usa, bimba di 10 anni rilasciata dalla custodia dall’Ice dopo un mese

La piccola, che frequenta la quarta elementare in un sobborgo di Minneapolis, era stata arrestata insieme alla madre il 6 gennaio. La famiglia è originaria dell'Ecuador e, secondo fonti scolastiche, ha all'attivo una richiesta di soggiorno. Elizabeth e sua madre hanno trascorso 4 settimane a Dilley, in Texas: stesso centro di detenzione del bimbo di 5 anni arrestato in strada a Minneapolis e poi liberato una settimana dopo