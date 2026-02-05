Usa, bimba di 10 anni rilasciata dalla custodia dall’Ice dopo un mese

La piccola, che frequenta la quarta elementare in un sobborgo di Minneapolis, era stata arrestata insieme alla madre il 6 gennaio. La famiglia è originaria dell'Ecuador e, secondo fonti scolastiche, ha all'attivo una richiesta di soggiorno. Elizabeth e sua madre hanno trascorso 4 settimane a Dilley, in Texas: stesso centro di detenzione del bimbo di 5 anni arrestato in strada a Minneapolis e poi liberato una settimana dopo
Una bambina di 10 anni del Minnesota, arrestata dall’Ice insieme alla madre, è stata rilasciata dopo un mese. La bimba, che frequenta la quarta elementare nel distretto scolastico di Columbia Heights, un sobborgo di Minneapolis, ha trascorso quattro settimane di detenzione a Dilley, in Texas. Nella serata di martedì 3 febbraio sia la piccola Elizabeth che sua madre sono tornate in libertà. La piccola alunna era stata fermata il 6 gennaio. Come riferito da alcuni fonti scolastiche, la famiglia della bambina, originaria dell'Ecuador, ha una richiesta di asilo attiva
Decine di bambini detenuti
Elizabeth non è la sola bambina ad essere stata arrestata dagli agenti federali anti immigrazione. Sono almeno un centinaio i minori detenuti nella struttura del Texas: tra loro c’era anche Liam Conejo Ramos, il bambino di 5 anni diventato simbolo delle deportazioni dell’Ice dopo essere stato arrestato in strada a Minneapolis. Il piccolo ha trascorso una settimana nel centro di detenzione ed è poi stato rilasciato insieme al padre all’inizio di febbraio.
Leggi anche
Minneapolis, il bambino di 5 anni deportato dall'Ice è tornato a casa
©Getty
Ice, 28 miliardi di fondi e addestramenti lampo: i dati dell'agenzia
Dopo gli episodi delle ultime settimane a Minneapolis, l'Immigration and Customs Enforcement (Ice) è finita nuovamente al centro delle polemiche. Quali sono i tempi e le modalità di addestramento degli agenti, aumentati in un anno di 12mila unità grazie agli ingenti fondi sbloccati nella prima finanziaria del Trump bis? Anche di questo si è occupata la puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 27 gennaio