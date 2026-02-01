Offerte Sky
Minneapolis, libero il bimbo di cinque anni deportato dall'Ice: è tornato a casa col padre

©Ansa

Liam Conejos Ramos e suo padre Adrian erano stati fermati all'uscita dell'asilo e poi trasportati in Texas, dove hanno trascorso una settimana in un centro migranti dello Stato. La notizia del fermo del piccolo da parte degli agenti dell'Ice aveva fatto il giro del mondo, nelle ultime ore è tornato nella sua casa in Minnesota insieme al genitore

Il bimbo di cinque anni fermato dall'Ice insieme al padre a Minneapolis e trasferito in un centro di migranti in Texas è stato rilasciato e ora è a casa in Minnesota. Lo riportano i media locali. Liam Conejos Ramos e suo padre Adrian erano stati fermati all'uscita dell'asilo e poi trasportati in Texas, dove hanno trascorso una settimana in un centro migranti dello Stato. La foto del bimbo fermato dagli agenti aveva fatto il giro del mondo. 

Liam, il bimbo di cinque anni deportato dall'Ice, e suo padre Adrian, tornano in Minnesota dopo essere stati rilasciati dal centro di detenzione di Dilley, in Texas. Minneapolis, 1 febbraio 2026, X/Joaquin Castro +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++
©Ansa

