Liam Conejos Ramos e suo padre Adrian erano stati fermati all'uscita dell'asilo e poi trasportati in Texas, dove hanno trascorso una settimana in un centro migranti dello Stato. La notizia del fermo del piccolo da parte degli agenti dell'Ice aveva fatto il giro del mondo, nelle ultime ore è tornato nella sua casa in Minnesota insieme al genitore

Il bimbo di cinque anni fermato dall'Ice insieme al padre a Minneapolis e trasferito in un centro di migranti in Texas è stato rilasciato e ora è a casa in Minnesota. Lo riportano i media locali. Liam Conejos Ramos e suo padre Adrian erano stati fermati all'uscita dell'asilo e poi trasportati in Texas, dove hanno trascorso una settimana in un centro migranti dello Stato. La foto del bimbo fermato dagli agenti aveva fatto il giro del mondo.