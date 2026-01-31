A stabilirlo è stato un giudice federale, sottolineando che il piccolo dovrà essere liberato dal centro migranti in Texas dove si trova attualmente. Il bambino e il padre Adrian erano stati fermati dagli agenti dell'Ice all'uscita dell'asilo a Minneapolis dagli e poi trasportati in Texas, dove hanno trascorso una settimana in un centro migranti

Il bambino di cinque anni deportato dall'Ice insieme al padre verrà rilasciato entro martedì. A stabilirlo è stato un giudice federale, sottolineando che il piccolo dovrà essere liberato dal centro migranti in Texas dove si trova attualmente. Il bambino e il padre Adrian erano stati fermati dagli agenti dell'Ice all'uscita dell'asilo a Minneapolis e poi trasportati in Texas, dove hanno trascorso una settimana in un centro migranti. Nei giorni scorsi una delegazione di democratici ha fatto visita al piccolo descrivendolo come "triste e depresso".