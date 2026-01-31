A stabilirlo è stato un giudice federale, sottolineando che il piccolo dovrà essere liberato dal centro migranti in Texas dove si trova attualmente. Il bambino e il padre Adrian erano stati fermati dagli agenti dell'Ice all'uscita dell'asilo a Minneapolis dagli e poi trasportati in Texas, dove hanno trascorso una settimana in un centro migranti
Il bambino di cinque anni deportato dall'Ice insieme al padre verrà rilasciato entro martedì. A stabilirlo è stato un giudice federale, sottolineando che il piccolo dovrà essere liberato dal centro migranti in Texas dove si trova attualmente. Il bambino e il padre Adrian erano stati fermati dagli agenti dell'Ice all'uscita dell'asilo a Minneapolis e poi trasportati in Texas, dove hanno trascorso una settimana in un centro migranti. Nei giorni scorsi una delegazione di democratici ha fatto visita al piccolo descrivendolo come "triste e depresso".
Il rilascio del bambino
La decisione sul rilascio arriva mentre il Minnesota viene sconfitto in un altro tribunale nella sua battaglia contro l'Ice. La giudice Kate Menendez ha infatti respinto la richiesta dello Stato di ordinare all'amministrazione Trump di ridurre le operazioni di controllo sull'immigrazione, spiegando che il Minnesota e la città di Minneapolis non sono riuscite a dimostrare in modo definitivo che l'invio di agenti dell'immigrazione federali fosse illegale o volto a convincere i funzionari locali a collaborare con gli obiettivi dell'amministrazione. "Siamo delusi dalla decisione", hanno riferito le autorità della città assicurando però che continueranno a battersi per la sicurezza dei cittadini.