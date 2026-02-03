Offerte Sky
Usa, il governo Trump: "Bodycam su tutti gli agenti a Minneapolis"

Ad annunciare la nuova misura "con effetto immediato" è stata la segretaria alla sicurezza interna Kris Noem, sostenuta anche dal presidente Usa. "Non è stata una mia decisione. Lascio la questione a lei. In genere è una misura positiva per le forze dell'ordine, perché impedisce alle persone di mentire su quanto accaduto", ha osservato il tycoon. "Il programma di telecamere indossabili verrà esteso a livello nazionale", ha aggiunto Noem

Una bodyucam installata su tutti gli agenti sul campo a Minneapolis. Ad annunciare la nuova misura "con effetto immediato" è stata la segretaria alla sicurezza interna Kris Noem, sostenuta anche da Donald Trump. "Non è stata una mia decisione. Lascio la questione a lei. In genere è una misura positiva per le forze dell'ordine, perché impedisce alle persone di mentire su quanto accaduto", ha osservato il presidente statunitense. Dotare gli agenti di una telecamera indossabile era una delle condizioni dei democratici per rifinanziare le attività del dipartimento dopo l'uccisione di due manifestanti da parte dell'Ice. 

Noem: "Il programma verrà poi esteso a livello nazionale"

"Non appena saranno disponibili i fondi il programma di telecamere indossabili verrà esteso a livello nazionale", ha ribadito Noem. La segretaria alla Sicurezza interna ha poi sottolineato che "acquisiremo e distribuiremo rapidamente telecamere indossabili a tutte le forze dell'ordine del Dipartimento per la Sicurezza Interna in tutto il Paese". L'annuncio di Noem arriva a seguito dell'identificazione dei due agenti che hanno sparato ad Alex Pretti a Minneapolis. Secondo quanto riportato da ProPublica, si tratta di Jesus Ochoa e Raymundo Gutierrez, rispettivamente di 43 e 35 anni e provenienti dal Texas. Ochoa è un agente del Border Patrol, entrato a far parte del Custom and Border Protection nel 2018, mentre Gutierrez ne fa parte dal 2014 ed è stato assegnato a una squadra speciale che conduce operazioni ad alto rischio simili a quelle degli Swat.

Identificati i federali che hanno ucciso Alex Pretti a Minneapolis

